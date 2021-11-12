В матче НБА только оперативные действия охраны предотвратили кровопролитие.

В результате рефери изъяли до конца игры четырех баскетболистов.

Концовка поединка регулярного чемпионата НБА между "Ютой" и "Индианой" (100:111) оказалась не по-спортивному увлекательной.

Центровые команд Руди Гобер и Майлз Тернер столкнулись после того, как последний сделал блокшот, при этом его соперник упал и потащил Майлза за собой. Потасовку центровые продолжили, поднявшись на ноги.

Тогда же в драку включились их партнеры. На помощь Гоберу прибежали игроки "Юты" Донован Митчелл, Джо Инглс и другие.

Лишь оперативные действия секьюрити предотвратили большие неприятности.

В результате рефери изъяли до конца игры четырех баскетболистов – трех игроков "Юты" (Гобер, Митчелл, Инглс) и одного баскетболиста "Индианы" (Тернер).