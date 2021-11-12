В украинском хоккее очередной скандал: "Донбасс" отозвал семерых хоккеистов из сборной Украины

Противостояние Федерации и клубов продолжается.

В украинском хоккее очередной скандал: "Донбасс" отозвал семерых хоккеистов из сборной Украины
Збірна України
Фото: УХЛ

В преддверии старта турнира Euro Hockey Challenge, который с 11 по 13 ноября пройдет в венгерской столице, сборная Украины потеряла сразу семерых хоккеистов.

Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников принял решение отозвать игроков клуба из состава сборной Украины, сообщает ua.tribuna.com.

Национальной команде не помогут: Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейков, Никита Буценко, Илья Коренчук, Виктор Захаров, Александр Пересунько (все – "Донбасс") и Павел Таран ("Краматорск"). Из расположения сборной игроки отправились в аэропорт Будапешта.

Единственным игроком донецкого клуба, не подчинившимся указаниям президента, стал форвард Виталий Лялька. Сразу после этого "Донбасс" расторг с ним контракт.

Виталий Лялька
Фото: УХЛ
Виталий Лялька

В сборную были призваны хоккеисты "Сокола": Егор Мажуга, Михаил Рыбалко, Андрей Алексеев, Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов.

Сегодня Украина должна провести матч турнира со сборной Италии, играющей в элитном эшелоне. Уже завтра сборная Украины сыграет с командой Венгрии.

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