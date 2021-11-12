Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023

Украинки сделали сенсацию.

Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023
Алина Ягупова
Фото: fiba.basketball

Накануне в стартовом матче квалификации чемпионата Европы 2023 года по баскетболу среди женщин сборная Украины в киевском Дворце спорта принимала француженок, бронзовых призеров токийской Олимпиады-2020.

Украинки, известные своим безусловным лидером Алиной Ягуповой, нанесли сборной Франции сенсационное поражение с разницей в 19 очков – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16).

Отметим, что в начале четвертой четверти гости сумели сократить отставание до 12 очков – 73:61. Но тут, пожалуй, ключевым стал очередной точный трехочковый бросок от Ягуповой, и гости смирились.

В итоге Алина набрала 33 очка и стала самой результативной в матче.

Свой следующий матч в группе В украинки проведут 14 ноября в Финляндии.

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