Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023

Накануне в стартовом матче квалификации чемпионата Европы 2023 года по баскетболу среди женщин сборная Украины в киевском Дворце спорта принимала француженок, бронзовых призеров токийской Олимпиады-2020.

Украинки, известные своим безусловным лидером Алиной Ягуповой, нанесли сборной Франции сенсационное поражение с разницей в 19 очков – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16).

Отметим, что в начале четвертой четверти гости сумели сократить отставание до 12 очков – 73:61. Но тут, пожалуй, ключевым стал очередной точный трехочковый бросок от Ягуповой, и гости смирились.

В итоге Алина набрала 33 очка и стала самой результативной в матче.

Свой следующий матч в группе В украинки проведут 14 ноября в Финляндии.