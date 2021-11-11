УАФ пожаловалась в УЕФА по поводу матча против Боснии и Герцеговины. Футбол

На матче квалификации ЧМ-2022 года не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками.

Сборная Украины рискует остаться без поддержки болельщиков в решающем матче отбора на Чемпионат мира-2022.

Как ранее сообщала пресс-служба УАФ, на матче квалификации ЧМ-2022 года между национальными командами Боснии и Герцеговины и Украины не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками.

По этому поводу УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом, говорится на официальном сайте организации.

Украинская сторона просит Европейский футбольный союз разобраться в ситуации и помочь, чтобы правило выделения гостевым болельщикам 5-процентной квоты билетов на матч было соблюдено.

Напомним, решение не допустить болельщиков сборной Украины объяснили эпидемической ситуацией в Боснии и Герцеговине.