Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард назначен главным тренером "Астон Виллы"

Для Стивена это первый английский клуб в качестве тренера.

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард назначен главным тренером "Астон Виллы"
Стівен Джеррард
Фото: ФК "Астон Вілла"

"Астон Вилла" на своем официальном сайте объявила о назначении Стивена Джеррарда новым главным тренером.

Сообщалось, что легенда Ливерпуля подпишет с вилланами контракт на три года.

"Астон Вилла" – первый английский клуб в тренерской карьере экс-игрока сборной Англии.

До "Виллы" Джеррард в течение трех лет возглавлял шотландский "Рейнджерс". В прошлом сезоне он привел команду к первому чемпионству за последние 10 лет.

У руля АВ Джеррард сменил Дина Смита, который тренировал бирмингемский клуб с 2018 года, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов этого сезона. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в Премьер-лиге.

После 11 туров "Астон Вилла" занимает 16 место в АПЛ. В первом матче под руководством Джеррарда "Вилла" 20 ноября сыграет с "Брайтоном".

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