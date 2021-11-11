"Дженоа" представила Шевченко: главный тренер дал первое интервью

"Наша главная цель – играть в Серии А в следующем году".

"Дженоа" представила Шевченко: главный тренер дал первое интервью
Андрій Шевченко
Фото: ФК "Дженоа"

Накануне прошла презентация Андрея Шевченко как главного тренера "Дженоа". После этого специалист принял участие в первой расширенной пресс-конференции. Причем один итальянский журналист поздравил Андрея на украинском языке.

Бывший главный тренер сборной Украины назвал подписание контракта с 9-кратными чемпионами Италии важным моментом в своей тренерской карьере.

"Хочу поблагодарить руководство и проект "Дженоа" за то, что вернули меня в Италию, страну, с которой у меня особая связь. "Дженоа" – очень важный клуб, это проект, который для меня очень много значит. Наша главная цель – играть в Серии А в следующем году, и единственный известный мне способ добиться этого – это работать. Я сделаю все, отдам всего себя, чтобы добиться этого результата", – заявил Шевченко.

При этом украинец вспомнил свои игры против "Дженоа" в качестве игрока "Милана".

"Я играл в Генуе, и это были очень сложные матчи. Отлично помню, как играл против 12 игроков, потому что 12-м игроком "Дженоа" были болельщики. Я надеюсь, что они будут с нами, потому что нам нужна большая поддержка.

У меня были контакты с новыми владельцами, разговоры были длинными. Команда нуждается в усилении, и поскольку наша цель - играть в следующем сезоне в Серии А, думаю, нам придется хорошо поработать на трансферном рынке", - добавил главный тренер "Дженоа".

Кроме того, экс-наставник сборной Украины подчеркнул, что его не пугает работа на клубном уровне.

"Я готов к этому, ждал возможности поработать в клубе. Конечно, сейчас есть что делать, но меня это не пугает. Это дает мне стимул работать усерднее и искать новые решения только во благо "Дженоа".

"Дженоа" исторически была очень агрессивной, особенно дома. Я постараюсь сбалансировать команду. Нам нужен идеальный баланс, и следует понимать наши потребности. Сейчас у нас будет период тренировок, а затем мы войдем в фазу очень сложных и важных матчей. Мы должны быть готовы", - подчеркнул коуч.

Шевченко также уделил внимание тренерскому штабу.

"Мы знакомы уже много лет (с Мауро Тассотти, помощник Шевченко. - LB.ua). Наши отношения не только рабочие – у нас глубокая дружба".

Отметим, что первый официальный матч под руководством Шевченко "Дженоа" проведет после международной паузы, 21 ноября, когда на своем поле в рамках 13 тура Серии А встретится с командой Жозе Моуриньо "Ромой".

Сейчас "Дженоа" занимает 17 место в турнирной таблице.

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