Клуб Андрея Ярмоленко на четверть стал чешским

Чешский миллиардер Кретинский приобрел 27% акций "Вест Хэма".

Даниэль Кретинский
Фото: Sky Sports
Даниэль Кретинский

Чешская инвестиционная группа 1890s holdings a.s стала совладельцем лондонского "Вест Хэма", сообщает пресс-служба "хаммерс".

В рамках соглашения о приобретении 27% акций клуба Английской премьер-лиги предполагается, что глава правления 1890s holdings as Даниэль Кретинский и его коллега Павел Горски станут членами Совета директоров лондонского клуба.

We are pleased to announce that Czech investment group 1890s holdings a.s has completed the acquisition of 27% shares of WH Holding Ltd.

— West Ham United (@WestHam) November 10, 2021

В планах Кретинского - стать полноправным владельцем "Вест Хэма”, что может стоить ему 600-700 млн фунтов.

Отметим, что чешский миллиардер является также владельцем пражской "Спарты".

"Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, занимает третье место в АПЛ после 11 туров и успешно проводит еврокампанию, за 2 тура до финиша группового этапа обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы.

20 ноября "молотки" в рамках 12-го тура АПЛ сыграют против "Вулверхэмптона".

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