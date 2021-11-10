Виталий Кличко назвал поединок, после которого он выглядел хуже всего

Фото: klitschko-brothers.com Виталий Кличко и Леннокс Льюис: вспомнить все

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBO (1999—2000), журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—2013), мэр Киева Виталий Кличко вспомнил свой знаменитый бой с британским супертяжем Ленноксом Льюисом.

"Могу сказать, что так ужасно, как после поединка с Ленноксом Льюисом, я не выглядел никогда. У меня отличная реакция. Я опускал руки для того, чтобы атаковать, а не для того, чтобы защищаться. Моя реакция позволяла мне не пропускать удары, - отметил Кличко в интервью журналисту Дмитрию Гордону. - Могу сказать, что ни разу ни в нокдауне, ни в нокауте в боксе я не был. А это очень важная составляющая. Но в поединке с Ленноксом Льюисом, конечно, я выглядел ужасно", - заявил Кличко.

"Я сам себя в поединке не видел и категорически был против остановки боя. Потом взглянул на поединок и подумал: "Мама родная". Еще камера залезла прямо в рассечение - такая дыра была. Честно говоря, муравьи побежали по коже", – признался мэр Киева .

Напомним, тот бой Кличко с Льюисом вошел в топ-5 самых кровавых в истории бокса.