Виталий Кличко назвал поединок, после которого он выглядел хуже всего

Это бой с Ленноксом Льюисом.

Виталий Кличко и Леннокс Льюис: вспомнить все
Фото: klitschko-brothers.com
Виталий Кличко и Леннокс Льюис: вспомнить все

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBO (1999—2000), журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—2013), мэр Киева Виталий Кличко вспомнил свой знаменитый бой с британским супертяжем Ленноксом Льюисом.

"Могу сказать, что так ужасно, как после поединка с Ленноксом Льюисом, я не выглядел никогда. У меня отличная реакция. Я опускал руки для того, чтобы атаковать, а не для того, чтобы защищаться. Моя реакция позволяла мне не пропускать удары, - отметил Кличко в интервью журналисту Дмитрию Гордону. - Могу сказать, что ни разу ни в нокдауне, ни в нокауте в боксе я не был. А это очень важная составляющая. Но в поединке с Ленноксом Льюисом, конечно, я выглядел ужасно", - заявил Кличко.

"Я сам себя в поединке не видел и категорически был против остановки боя. Потом взглянул на поединок и подумал: "Мама родная". Еще камера залезла прямо в рассечение - такая дыра была. Честно говоря, муравьи побежали по коже", – признался мэр Киева.

Напомним, тот бой Кличко с Льюисом вошел в топ-5 самых кровавых в истории бокса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
УЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионовУЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионов
Стала известна официальная зарплата Шевченко у "Дженоа"Стала известна официальная зарплата Шевченко у "Дженоа"
Анжелика Терлюга попала в престижный список ForbesАнжелика Терлюга попала в престижный список Forbes
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
Арабские шейхи назначили нового главного тренера "Ньюкасла". Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Здание школы олимпийского резерва в Черкассах после реконструкции стало непригодным для использованияЗдание школы олимпийского резерва в Черкассах после реконструкции стало непригодным для использования
Игрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве. ФутболИгрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве. Футбол
Симеоне снова не пожмет руки Клоппу после матча Лиги чемпионов в ЛиверпулеСимеоне снова не пожмет руки Клоппу после матча Лиги чемпионов в Ливерпуле
Надаль провел дружеский поединок на корте с 97-летним украинцемНадаль провел дружеский поединок на корте с 97-летним украинцем
Стало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славыСтало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы
На фестивале в Турции украинская парашютистка чудом выжила после столкновения в воздухе с другим спортсменомНа фестивале в Турции украинская парашютистка чудом выжила после столкновения в воздухе с другим спортсменом
Стюарды сломали ребра болельщику "Зари" после матча Лиги конференций в СофииСтюарды сломали ребра болельщику "Зари" после матча Лиги конференций в Софии
Промоутер Усика сравнил победу украинца с победами братьев КличкоПромоутер Усика сравнил победу украинца с победами братьев Кличко
Де Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. ФутболДе Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. Футбол
Это медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины, - Ленур Темиров о своей "бронзе" на ЧМ по борьбеЭто медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины, - Ленур Темиров о своей "бронзе" на ЧМ по борьбе
Последние новости
Подгружаем последние новости