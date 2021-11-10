Украинских болельщиков не пустят на решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

На матче квалификации Чемпионата мира-2022 между национальными командами Боснии и Герцеговины и Украины не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками, сообщает пресс-служба УАФ.

Такое решение приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.

Напомним, 16 ноября итоговая игра украинской команды в отборочном турнире ЧМ-2022 начнется в 21.45 по киевскому времени на стадионе "Билино Поле" в Зенице.