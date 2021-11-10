Объявлено призовые Итогового турнира WTA

Девушкам есть за что бороться.

Объявлено призовые Итогового турнира WTA
Фото: WTA

Сегодня в мексиканской Гвадалахаре стартует Итоговый турнир WTA-2021, в котором сыграют восемь лучших теннисисток сезона.

Теннисистки разбиты на две группы по четыре спортсменки, где сыграют по одной игре с каждой соперницей. Две лучшие из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.

В 2021 году призовой фонд турнира составит $5 млн, что почти в три раза меньше, чем на прошлом турнире, сыгранном в 2019 году ($14 млн).

При этом призовые распределят следующим образом:

  • Запасные теннисистки (две) – по $40,000 (+$20 тыс. за сыгранный матч);

  • Призовые основным участницам за попадание на турнир – $110,000 (-$20 тыс. за несыгранный матч);

  • Победа в матче на групповой стадии – $110,000;

  • Выход в полуфинал – $30,000;

  • Выход в финал – $420,000;

  • Победа в финале – $1,240,000.

Таким образом, за 5 матчей максимальные призовые для победительницы могут составить $1,680,000.

Отметим, что Элина Свитолина, которая стала победительницей аналогичного турнира 2018 года, отказалась от статуса запасной теннисистки.

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