Футболист-гей из Австралии опасается за свою жизнь на Чемпионате мира-2022 в Катаре

Джош Кавалло не хотел бы стать участником мундиаля.

Австралийский полузащитник "Аделаиды Юнайтед" Джош Кавалло заявил, что боится ехать на проходящий в Катаре Чемпионат мира 2022 года из-за местных законов.

Напомним, что Кавалло стал первым и пока единственным футболистом в мире в наивысшем дивизионе, совершившим каминг-аут.

Он сказал, что ему было бы "страшно" играть на ЧМ в Катаре в следующем году из-за жесткого запрета на гомосексуальность и наказания.

"Я читал что-то вроде того, что [они] применяют смертную казнь для геев в Катаре, поэтому я очень боюсь [этого] и не хотел бы ехать в Катар из-за этого. И это меня огорчает. В конце концов, чемпионат мира проходит в Катаре, и одно из крупнейших достижений профессионального футболиста - это играть за свою страну", - цитирует игрока The Guardian.

"Знать, что это будет происходить в стране, которая не поддерживает геев и подвергает риску вашу собственную жизнь, - это меня пугает и заставляет задуматься", - заявил Кавалло.

Гомосексуальные отношения запрещены несколькими законами Катара с наказанием в виде тюремного заключения сроком от одного до десяти лет.

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