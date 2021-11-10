Здание школы олимпийского резерва в Черкассах после реконструкции стало непригодным для использования

Требуется демонтаж некоторых несущих конструкций или усиление существующих.

Фото: СБУ

В Черкассах во время реконструкции специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва застройщик допустил нарушения, в результате которых здание стало непригодным для использования.

Об этом сообщили в среду, 10 ноября, пресс-службы местной прокуратуры и СБУ.

"По результатам проведенных экспертных исследований установлено, что осуществление дальнейшей достройки и использование спортивных залов по их целевому назначению стало невозможным, а также опасным без выполнения работ по демонтажу некоторых несущих конструкций или без внесения изменений в проектную документацию в части усиления указанных существующих несущих конструкций" , – сообщили правоохранители.

Из-за некачественной реконструкции государство понесло убытки на сумму более 1,8 млн гривен.

Фото: СБУ

Директору фирмы-застройщика сообщили о подозрении по статье о злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Дело будет расследовать Национальная полиция.

На сайте Государственного фонда регионального развития сообщается, что в рамках реконструкции школы планировалось надстроить один этаж в административном здании и пристроить спортивные залы со вспомогательными помещениями.

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