105-летняя американка установила мировой рекорд на стометровке

Гокинс пробежала стометровку за 1 минуту и 2,95 секунды.

Джулия Гокинс
Фото: Philippe Desmazes nytimes.com
Джулия Гокинс

105-летняя американка Джулия Гокинс в очередной раз оправдала свое прозвище "Ураган". На Играх для взрослых в Гаммонде, штат Луизиана (США), она установила мировой рекорд по бегу на 100 метров в категории Masters Track & Field (возрастная категория 105+), сообщает издание Local 12.

Гокинс пробежала стометровку за 1 минуту и 2,95 секунды.

"Потрясающе! Я так рада. Оставайтесь здоровыми, не прекращайте бегать. Я собираюсь бегать так долго, как смогу. Это весело, и мне нравится этим заниматься", — прокомментировала она свое достижение.

Рекордный забег
Фото: local12.com
Рекордный забег

Джулия увлеклась бегом, когда ей исполнилось ровно 100. Раньше американка занималась велоспортом и даже участвовала в международных соревнованиях в категории Masters. Но с годами подниматься на велосипеде и быстро переключать передачи становилось труднее, поэтому спортсменка решила перейти на бег – и ей это понравилось.

Она тренируется прямо на улице рядом с домом и, по ее словам, делает это нерегулярно.

"Я старею и понимаю, что не так много стометровок мне осталось. И я не хочу тратить их на тренировки", – кокетливо заявляет новая рекордсменка.

Напомним, официальный женский мировой рекорд в беге на 100 метров составляет 10,49 секунды. Его еще в 1988 году установила американка Флоренс Гриффит-Джойнер. Она умерла в 1998 году в возрасте 38 лет.

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