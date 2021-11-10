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2021-11-10
Четыре спортсмена попали в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
Среди них есть один Герой Украины.
Максим Крипак
Фото: pravda.com.ua
Известные олимпийцы и паралимпиец попали в рейтинг украинского Forbes "30 до 30" 2021 года – 30 влиятельных украинцев в возрасте до 30 лет.
Среди них 26-летний Герой Украины, харьковчанин Максим Крипак, ставший самым титулованным участником Паралимпиады-2020 в Токио: в его активе 7 медалей, среди которых 5 золотых.
Отметим, что общее количество медалей Максима позволило ему стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории: суммарно Крипак завоевал 10 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.
Кроме того, в рейтинг Forbes вошли олимпийцы-медалисты:
- Людмила Лузан (24 года) – серебряный и бронзовый призер Токио-2020 в гребле на каноэ;
- Михаил Романчук (25 лет) – серебряный и бронзовый призер Токио-2020 по плаванию;
- Анжелика Терлюга (29 лет) – серебряный призер Токио-2020 по каратэ.