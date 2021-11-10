Четыре спортсмена попали в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"

Среди них есть один Герой Украины.

Известные олимпийцы и паралимпиец попали в рейтинг украинского Forbes "30 до 30" 2021 года – 30 влиятельных украинцев в возрасте до 30 лет.

Среди них 26-летний Герой Украины, харьковчанин Максим Крипак, ставший самым титулованным участником Паралимпиады-2020 в Токио: в его активе 7 медалей, среди которых 5 золотых.

Отметим, что общее количество медалей Максима позволило ему стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории: суммарно Крипак завоевал 10 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.

Кроме того, в рейтинг Forbes вошли олимпийцы-медалисты: