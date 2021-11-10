Анжелика Терлюга попала в престижный список Forbes

Украинская спортсменка Анжелика Терлюга добилась впечатляющих результатов в мире спорта. Она завоевала множество регалий, а также попала в престижный американский рейтинг Forbes "30 успешных украинцев до 30 лет".

В личном аккаунте в Инстаграм олимпийская чемпионка поделилась хорошими новостями. Заслуженный мастер спорта Украины по каратэ опубликовала новое фото, представ в кадре в красивом спортивном комплекте: леггинсах и топе нежного мятного оттенка. Красавица-блондинка дополнила образ бананкой на поясе.

"Никогда не думала о том, что мое имя и фамилия окажется в списке FORBES. В такие моменты хочу сказать только о том, что нельзя переставать верить в себя и мечтать о самых высоких достижениях. Эта новость стала для меня огромным зарядом мотивации… и в очередной раз понимаю, что жизнь даёт нам возможность проявить себя в разных отраслях и этот шанс нельзя упускать, нельзя останавливаться на достигнутом. Для меня это очень радостный и приятный момент в моей жизни… буду мечтать о следующих победах не только на турнирах, но и в жизни. "Нет ничего невозможного" и только вперёд", — отметила украинка.

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Напомним, каратистка Анжелика Терлюга показала фото в бикини с медового месяца на Мальдивах.