Анжелика Терлюга попала в престижный список Forbes

Украинская спортсменка Анжелика Терлюга добилась впечатляющих результатов в мире спорта. Она завоевала множество регалий, а также попала в престижный американский рейтинг Forbes "30 успешных украинцев до 30 лет".

Самая красивая украинская каратистка Анжелика Терлюга попала в список Forbes

В личном аккаунте в Инстаграм олимпийская чемпионка поделилась хорошими новостями. Заслуженный мастер спорта Украины по каратэ опубликовала новое фото, представ в кадре в красивом спортивном комплекте: леггинсах и топе нежного мятного оттенка. Красавица-блондинка дополнила образ бананкой на поясе.

"Никогда не думала о том, что мое имя и фамилия окажется в списке FORBES. В такие моменты хочу сказать только о том, что нельзя переставать верить в себя и мечтать о самых высоких достижениях. Эта новость стала для меня огромным зарядом мотивации… и в очередной раз понимаю, что жизнь даёт нам возможность проявить себя в разных отраслях и этот шанс нельзя упускать, нельзя останавливаться на достигнутом. Для меня это очень радостный и приятный момент в моей жизни… буду мечтать о следующих победах не только на турнирах, но и в жизни. "Нет ничего невозможного" и только вперёд", — отметила украинка.

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Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Напомним, каратистка Анжелика Терлюга показала фото в бикини с медового месяца на Мальдивах.


Анастасия Березовская, Тудей

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