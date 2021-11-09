Коронавирус в помощь: АПЛ продаст ТВ-права на трансляцию матчей за астрономическую сумму. Футбол

Английская Премьер-лига выторгует огромную сумму за продажу ТВ-прав трансляций матчей на ближайшие три года, сообщает Marca.

АПЛ планирует получить 11,6 млрд евро за период 2022-2025 годов. Это почти на 1 млрд евро больше, чем за предыдущий трехлетний период.

Для сравнения, испанская Ла Лига продала Mediapro права на международное телевидение на период 2019-2024 годов за 4,485 млрд. евро.

Причиной роста цены является рост интереса к турниру в США , что привело к росту цены в тендере на трансляцию АПЛ на этом заокеанском рынке.

Кроме того, боссы Премьер-лиги не исключают удлинения локдауна, связанного с COVID-19, что должно увеличить телеаудиторию, а значит, увеличение спроса на телерекламу.