Коронавирус в помощь: АПЛ продаст ТВ-права на трансляцию матчей за астрономическую сумму. Футбол

Чемпионат Англии является флагманом футбольного маркетинга.

Коронавирус в помощь: АПЛ продаст ТВ-права на трансляцию матчей за астрономическую сумму
Фото: skysports.com

Английская Премьер-лига выторгует огромную сумму за продажу ТВ-прав трансляций матчей на ближайшие три года, сообщает Marca.

АПЛ планирует получить 11,6 млрд евро за период 2022-2025 годов. Это почти на 1 млрд евро больше, чем за предыдущий трехлетний период.

Для сравнения, испанская Ла Лига продала Mediapro права на международное телевидение на период 2019-2024 годов за 4,485 млрд. евро.

Причиной роста цены является рост интереса к турниру в США, что привело к росту цены в тендере на трансляцию АПЛ на этом заокеанском рынке.

Кроме того, боссы Премьер-лиги не исключают удлинения локдауна, связанного с COVID-19, что должно увеличить телеаудиторию, а значит, увеличение спроса на телерекламу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве появилась "звезда" Элины СветолинойВ Киеве появилась "звезда" Элины Светолиной
УЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионовУЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионов
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
FARE призвала наказать Беседина за слова о геях. ФутболFARE призвала наказать Беседина за слова о геях. Футбол
Украинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBOУкраинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBO
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре в футбольном матче чемпионата Украины U-17 произошла массовая драка с участием игроков, тренеров и родителейВ Днепре в футбольном матче чемпионата Украины U-17 произошла массовая драка с участием игроков, тренеров и родителей
Моуриньо приветствовал Шевченко как коллегу по цеху Серии А. ФутболМоуриньо приветствовал Шевченко как коллегу по цеху Серии А. Футбол
Арабские шейхи назначили нового главного тренера "Ньюкасла". Футбол
Матвиенко стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины. ФутболМатвиенко стал автором 17000-го гола в истории чемпионатов Украины. Футбол
Игрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве. ФутболИгрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве. Футбол
Бразильский старожил "Шахтера" Дентиньо покинул донецкий клуб. ФутболБразильский старожил "Шахтера" Дентиньо покинул донецкий клуб. Футбол
Андрей Шевченко стал главным тренером итальянской "Дженоа". Футбол
FARE призвала наказать Беседина за слова о геях. ФутболFARE призвала наказать Беседина за слова о геях. Футбол
Форвард "Динамо" и сборной Украины жестко и однозначно высказался о гей-парадах. ФутболФорвард "Динамо" и сборной Украины жестко и однозначно высказался о гей-парадах. Футбол
Бывшая жена легенды "Шахтера" и сборной Украины заявила, что футболист вывез контрабандой в РоSSию икон на €10 млнБывшая жена легенды "Шахтера" и сборной Украины заявила, что футболист вывез контрабандой в РоSSию икон на €10 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости