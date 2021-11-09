Стала известна официальная зарплата Шевченко у "Дженоа"

Амбициозность нового проекта стоит свеч.

Стала известна официальная зарплата Шевченко у "Дженоа"
Андрей Шевченко
Фото: Twitter

Бывший тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".

В генуэзском клубе специалист будет получать 2 млн. евро в год чистыми (2,62 млн. брутто благодаря налоговым льготам, предусмотренным Указом о росте), сообщает Calcio e finanza.

Шевченко подписал контракт с лигурийским клубом до 30 июня 2024 года.

Команда идет на 17-м месте в Серии А, находясь в опасной близости от зоны вылета. Главная цель украинского специалиста – не позволить клубу вылететь в Серию В, а в долгосрочной перспективе – вывести команду в еврокубки.

Клубная пресс-служба уже опубликовала видеоотчет первого дня пребывания Шевченко в "Дженоа".

???? Il primo giorno di mister #Shevchenko al Signorini. pic.twitter.com/qvvbpp5PtY

— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве появилась "звезда" Элины СветолинойВ Киеве появилась "звезда" Элины Светолиной
УЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионовУЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионов
Усик похвастался полученными чемпионскими поясамиУсик похвастался полученными чемпионскими поясами
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
FARE призвала наказать Беседина за слова о геях. ФутболFARE призвала наказать Беседина за слова о геях. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Моуриньо приветствовал Шевченко как коллегу по цеху Серии А. ФутболМоуриньо приветствовал Шевченко как коллегу по цеху Серии А. Футбол
Андрей Шевченко стал главным тренером итальянской "Дженоа". Футбол
Стала известна планируемая дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжахСтала известна планируемая дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжах
Украинка Мотричко стала чемпионкой Европы по шашкамУкраинка Мотричко стала чемпионкой Европы по шашкам
Италия стала первой страной, которая в течение одного года выиграла футбольный и волейбольный ЕвроИталия стала первой страной, которая в течение одного года выиграла футбольный и волейбольный Евро
Генсек УАФ озвучил сумму заработка Шевченко в сборной Украины. ФутболГенсек УАФ озвучил сумму заработка Шевченко в сборной Украины. Футбол
УАФ официально опровергла слова Шевченко о том, что он не хотел уходить из сборной Украины. ФутболУАФ официально опровергла слова Шевченко о том, что он не хотел уходить из сборной Украины. Футбол
Помощник Шевченко войдет в тренерский штаб Петракова в сборной Украины. ФутболПомощник Шевченко войдет в тренерский штаб Петракова в сборной Украины. Футбол
УАФ подвела итоги работы тренерского штаба Шевченко и обсудила кандидатов на пост главного тренера сборнойУАФ подвела итоги работы тренерского штаба Шевченко и обсудила кандидатов на пост главного тренера сборной
Украина впервые в истории осталась без медали в спортивной гимнастике на олимпиадеУкраина впервые в истории осталась без медали в спортивной гимнастике на олимпиаде
Последние новости
Подгружаем последние новости