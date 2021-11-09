Стала известна официальная зарплата Шевченко у "Дженоа"
Амбициозность нового проекта стоит свеч.
Андрей Шевченко
Фото: Twitter
Бывший тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".
В генуэзском клубе специалист будет получать 2 млн. евро в год чистыми (2,62 млн. брутто благодаря налоговым льготам, предусмотренным Указом о росте), сообщает Calcio e finanza.
Шевченко подписал контракт с лигурийским клубом до 30 июня 2024 года.
Команда идет на 17-м месте в Серии А, находясь в опасной близости от зоны вылета. Главная цель украинского специалиста – не позволить клубу вылететь в Серию В, а в долгосрочной перспективе – вывести команду в еврокубки.
Клубная пресс-служба уже опубликовала видеоотчет первого дня пребывания Шевченко в "Дженоа".