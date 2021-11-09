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2021-11-09
Украинец Захареев установил историческое достижение мирового бокса
В 19 лет Юрий стал первым боксером, который за год сумел завоевать "золото" молодежного и взрослого чемпионатов мира.
Фото: AIBA
19-летний чемпион мира Юрий Захареев вписал свое имя в историю бокса.
Украинец стал первым боксером, который за один год сумел завоевать "золото" молодежного и взрослого чемпионатов мира.
Напомним, в финале взрослого ЧМ Захареев уверенно победил представителя РоSSии Вадима Мусаева – судьи единодушно отдали победу украинцу.
Захареев – первый украинец с 2017 года, который получил золотую медаль чемпионата мира. Предыдущим был Александр Хижняк.
Напомним, остальные украинские боксеры не смогли пройти даже в стадию 1/4 финала.