Украинец Захареев установил историческое достижение мирового бокса

В 19 лет Юрий стал первым боксером, который за год сумел завоевать "золото" молодежного и взрослого чемпионатов мира.

Фото: AIBA

19-летний чемпион мира Юрий Захареев вписал свое имя в историю бокса.

Украинец стал первым боксером, который за один год сумел завоевать "золото" молодежного и взрослого чемпионатов мира.

Напомним, в финале взрослого ЧМ Захареев уверенно победил представителя РоSSии Вадима Мусаева – судьи единодушно отдали победу украинцу.

Захареев – первый украинец с 2017 года, который получил золотую медаль чемпионата мира. Предыдущим был Александр Хижняк.

Напомним, остальные украинские боксеры не смогли пройти даже в стадию 1/4 финала.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве появилась "звезда" Элины СветолинойВ Киеве появилась "звезда" Элины Светолиной
УЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионовУЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионов
Усик похвастался полученными чемпионскими поясамиУсик похвастался полученными чемпионскими поясами
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
FARE призвала наказать Беседина за слова о геях. ФутболFARE призвала наказать Беседина за слова о геях. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBOУкраинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBO
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA-туреУкраинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA-туре
Украинец стал чемпионом Европы по шашкамУкраинец стал чемпионом Европы по шашкам
Пятов в своем юбилейном матче за сборную установил рекорд национальной команды. ФутболПятов в своем юбилейном матче за сборную установил рекорд национальной команды. Футбол
"Барселона" установила антирекорд в своей клубной истории. Футбол
Джошуа признал украинский стиль боксаДжошуа признал украинский стиль бокса
Суарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьереСуарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьере
Суарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьереСуарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьере
Вице-президент Суринама установил рекорд в мировом футболеВице-президент Суринама установил рекорд в мировом футболе
Последние новости
Подгружаем последние новости