"Барселона" и "Манчестер Сити" затеяли эпатажный обмен игроками

Фото: Goal Хосеп Гвардиола и Хави

Накануне "Барселона" официально провела презентацию Хави как нового главного тренера.

На презентации также был экс-наставник каталонского клуба Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Возможно, Пеп имел еще один повод побывать на "Ноу Камп".

Как утверждает El Nacional, "Барселона" и "Манчестер Сити" затеяли переговоры: "горожане" намерены получить хавбека Фрэнки Де Йонга, а вместо этого готовы отдать вингера Рахима Стерлинга и доплатить еще 20 млн евро.

В услугах 26-летнего игрока сборной Англии заинтересован лично Хави.

В то же время в подписании Де Йонга заинтересован Гвардиола.