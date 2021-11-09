В Днепре в футбольном матче чемпионата Украины U-17 произошла массовая драка с участием игроков, тренеров и родителей

Ближе к концу матча чемпионата Украины U-17 под эгидой ДЮФЛУ между юношескими командами "Интер" Днепр и "Мариуполь" произошла массовая потасовка, в которой приняли участие не только футболисты, но и их родители, а также тренеры команд.

После обычного игрового эпизода раздался судейский свисток, сигнализирующий о нарушении правил. При этом игрок хозяев попытался словесно донести до своего визави, в чем тот был не прав.

За своего одноклубника контактно вступился партнер, и понеслось.

Матч не был доигран. К моменту остановки побеждали гости из Мариуполя со счетом 2:1.