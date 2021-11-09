Моуриньо приветствовал Шевченко как коллегу по цеху Серии А. Футбол

Фото: marca.com Жозе Моуриньо

Главный тренер "Ромы Жозе Моуриньо высказался о назначении Андрея Шевченко наставником "Дженоа".

"Советов давать не буду, но привет ему. У нас очень хорошие отношения с Шевченко, мы очень уважаем друг друга.

Шевченко имел невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро, у него хорошая база, как у тренера. Это совсем не то, что быть футболистом. Думаю, люди уже смотрят на него иначе: как на тренера, а не как на супер футболиста", - заявил The Special One.

Отметим, что следующий матч "Дженоа" проведет как раз против "Ромы".

В турнирной таблице чемпионата Италии генуэзский клуб находится в шаге от зоны вылета - на 17-м месте.