Игрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве. Футбол

Киевляне могут на определенный срок лишиться Николая Шапаренко.

Игрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве
Боротьба Ранжела і Шапаренка
Фото: ФК "Динамо"

Нападающий "Ворсклы" Лукас Ранжел заявил, что полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко отпустил в его адрес расистское высказывание во время матча 14-го тура УПЛ (2:1).

"После забитого гола я услышал расистские возгласы с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков "Динамо". Это был номер 14. Он сказал, что ему стыдно за случившееся", - цитирует интервью Ранжела "Большому футболу" xsport.ua.

"Но другой игрок "Динамо", номер 10, сказал мне на русском языке оскорбительное слово "черный". Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре.

А после матча я подошел и доложил арбитру. Он подтвердил, что слышал расистские возгласы. Надеюсь на адекватную реакцию", – заявил бразилец.

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