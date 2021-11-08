Игрок "Ворсклы" назвал игрока "Динамо", который обидел его на расистской почве. Футбол

Нападающий "Ворсклы" Лукас Ранжел заявил, что полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко отпустил в его адрес расистское высказывание во время матча 14-го тура УПЛ (2:1).

"После забитого гола я услышал расистские возгласы с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков "Динамо". Это был номер 14. Он сказал, что ему стыдно за случившееся", - цитирует интервью Ранжела "Большому футболу" xsport.ua.

"Но другой игрок "Динамо", номер 10, сказал мне на русском языке оскорбительное слово "черный". Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре.

А после матча я подошел и доложил арбитру. Он подтвердил, что слышал расистские возгласы. Надеюсь на адекватную реакцию", – заявил бразилец.