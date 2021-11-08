Бразильский старожил "Шахтера" Дентиньо покинул донецкий клуб. Футбол

Карьера форварда в Украине длилась десять лет.

Донецкий "Шахтер" решил не продлевать контракт с форвардом Дентиньо.

Дентиньо
Дентиньо

"Благодарим Дентиньо за профессионализм, старание, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем успехов и больших побед на футбольном поле и в жизни", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, воспитанник "Коринтиаса" перешел в "Шахтер" в 2011 году. За это время он сыграл за "горняков" 197 матчей во всех турнирах и забил 29 голов, что вывело бразильца в топ-50 бомбардиров за всю историю донецкого клуба.

В его послужном списке – 16 трофеев: 6 чемпионств, 5 кубков и 5 суперкубков Украины.

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