Украинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBO

Арам аккумулировал уже два чемпионских пояса.

Украинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBO
Арам Фаніян
Фото: LuckyPunch

Действующий обладатель пояса WBO Oriental в первом полусреднем весе Арам Фаниян (22-1, 4 КО) одержал победу на вечере бокса в Германии над немцем Тимо Шварцкопфом (20-5, 12 КО) единогласным решением судей – 95-93, 9 97-92.

Бой проходил за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBO.

Отметим, что Шварцкопф побывал в нокдауне во 2-м раунде, а Фаниян – в 8-м.

Для 24-летнего уроженца Броваров это был первый выездной поединок в карьере.

Напомним, свой последний поединок Фаниян провел во Львове, где успешно защитил титул в поединке против узбека Мухаммедсалима Сотволдива.

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