19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина

После победы Александра Хижняка в 2017 году у Украины вновь есть чемпион мира по боксу.

19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего россиянина
Юрий Захареев
Фото: fbu.org.ua

19-летний украинец Юрий Захареев одержал победу на чемпионате мира по боксу в сербском Белграде в весовой категории до 71 кг.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

В финале чемпионата Захареев победил 28-летнего россиянина Вадима Мусаева. Судьи единогласно отдали предпочтение 19-летнему украинцу (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

"Только что в Белграде в невероятном финальном бою с россиянином Вадимом Мусаевым 19-летний украинский боксер Юрий Захареев вырвал победу единогласным решением судей (5:0) и, таким образом, завоевал золотую медаль Чемпионата мира по боксу-2021!", - говорится в сообщении.

Захареев – первый украинец с 2017 года, сумевший завоевать золото чемпионата мира. Предыдущим был Александр Хижняк.

Напомним, остальные украинские боксеры не смогли пройти даже в стадию 1/4 финала.

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