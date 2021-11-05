Украина изъявила желание принять женское Евро-2025

Украина официально уведомила УЕФА о желании принять у себя финальную часть женского чемпионата Европы-2025, сообщает официальный сайт UEFA.

Подача заявок закончится в октябре 2022 года, а в декабре того же года Исполнительный комитет УЕФА выберет страну-хозяйку.

Также на проведение претендуют Франция, Польша и Швейцария, а также есть заявки Дании и Финляндии, Норвегии и Швеции.

Одним из главных требований для стран-претендентов является наличие 4 стадионов с категорией 4 и вместимостью 15+ тысяч зрителей.