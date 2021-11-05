УЕФА объявил символическую сборную недели Лиги чемпионов

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После окончания 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA объявил символическую сборную недели.

Примечательно, что в команде присутствуют представители 11 клубов.

Напомним, четыре команды уже смогли обеспечить себе место в плей-офф турнира: "Бавария", "Ювентус", "Аякс" и "Ливерпуль". Причем последний гарантировал себе выход в 1/8 финала с первого места.