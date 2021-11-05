УЕФА объявил символическую сборную недели Лиги чемпионов

В Dream Team все игроки представляют разные клубы.

Фото: Jose Coelho/EPA

После окончания 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA объявил символическую сборную недели.

Примечательно, что в команде присутствуют представители 11 клубов.

Напомним, четыре команды уже смогли обеспечить себе место в плей-офф турнира: "Бавария", "Ювентус", "Аякс" и "Ливерпуль". Причем последний гарантировал себе выход в 1/8 финала с первого места.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве появилась "звезда" Элины СветолинойВ Киеве появилась "звезда" Элины Светолиной
Усик похвастался полученными чемпионскими поясамиУсик похвастался полученными чемпионскими поясами
Надаль провел дружеский поединок на корте с 97-летним украинцемНадаль провел дружеский поединок на корте с 97-летним украинцем
Бывшая жена легенды "Шахтера" и сборной Украины заявила, что футболист вывез контрабандой в РоSSию икон на €10 млнБывшая жена легенды "Шахтера" и сборной Украины заявила, что футболист вывез контрабандой в РоSSию икон на €10 млн
УЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионовУЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионовУЕФА включил сейв Трубина в матче с "Реалом" в топ-2 игрового дня Лиги чемпионов
Симеоне снова не пожмет руки Клоппу после матча Лиги чемпионов в ЛиверпулеСимеоне снова не пожмет руки Клоппу после матча Лиги чемпионов в Ливерпуле
В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП тренеру и трем его воспитанникамВ Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП тренеру и трем его воспитанникам
Несмотря на жесткий локдаун, матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет со зрителямиНесмотря на жесткий локдаун, матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет со зрителями
Стало известно, в какой корзине будет Украина при жеребьевке Лиги нацийСтало известно, в какой корзине будет Украина при жеребьевке Лиги наций
Стюарды сломали ребра болельщику "Зари" после матча Лиги конференций в СофииСтюарды сломали ребра болельщику "Зари" после матча Лиги конференций в Софии
Гол игрока "Зари" номинирован на лучший в туре Лиги конференцийГол игрока "Зари" номинирован на лучший в туре Лиги конференций
УЕФА стоит на пороге войны с ФИФА из-за сроков проведения Чемпионатов мира. ФутболУЕФА стоит на пороге войны с ФИФА из-за сроков проведения Чемпионатов мира. Футбол
Ведущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионовВедущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионов
УЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. ФутболУЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости