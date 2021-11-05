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2021-11-05
УЕФА объявил символическую сборную недели Лиги чемпионов
В Dream Team все игроки представляют разные клубы.
Фото: Jose Coelho/EPA
После окончания 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA объявил символическую сборную недели.
Примечательно, что в команде присутствуют представители 11 клубов.
Напомним, четыре команды уже смогли обеспечить себе место в плей-офф турнира: "Бавария", "Ювентус", "Аякс" и "Ливерпуль". Причем последний гарантировал себе выход в 1/8 финала с первого места.