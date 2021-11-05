УХЛ обвинила "Сокол" в подделке гражданства своего хоккеиста
Киевский клуб выступил с опровержением.
УХЛ на своем официальном сайте сообщила о том, что Лига начала расследование в отношении игрока "Сокола" Виктора Андрущенко.
Инициатором расследования выступил ХК "Кременчуг", который сообщил, что в соответствии с доступной в интернете информации, у Андрущенко есть паспорт гражданина Беларуси, и он выступал в местном чемпионате под белорусским флагом.
УХЛ проверила номер паспорта гражданина Украины Андрущенко, предоставленного для регистрации игрока на сезон 2021/2022. Паспорт оказался недействительным.
УХЛ отправила в "Сокол" и в Государственную миграционную службу Украины запросы с целью прояснить ситуацию.
За предоставление недостоверной информации в отношении игроков, включенных в заявку, клубу грозят технические поражения за все матчи, в которых участвовал Андрущенко.
В настоящее время Андрущенко принял участие в 10 матчах УХЛ.
В свою очередь, пресс-служба киевского клуба выступила с опровержением информации, что Андрущенко является легионером.
"В связи с тем, что в адрес Украинской хоккейной лиги поступил запрос клуба "Кременчуг" относительно игрока нашей команды Виктора Андрущенко, хоккейный клуб "Сокол" вынужден напомнить процедуру заявки игроков на сезон.
- При подписании контракта хоккеист предоставляет клубу личный паспорт. Клуб производит копию документа, заполняет контракт и отправляет его в адрес Лиги.
- Лига на основе принятых документов ОДИН РАЗ ЗА СЕЗОН, согласно регламенту, определяет статус игрока, в частности, его национальность.
По всем основным базам данных, которые существуют в нашем государстве, Андрущенко Виктор Викторович является гражданином Украины, который родился в Киеве и выступал в свое время в составе юниорской и молодежной сборных команд Украины.
Должны также напомнить, что два года назад схожее недоразумение с подачи клуба "Кременчуг" возникало по отношению к хоккеисту "Донбасса" Александру Матерухину. Но тогда Лига по каким-то причинам не стала проводить расследование и позволила игроку Матерухину продолжить выступления в УХЛ без статуса легионера.
Хоккейный клуб "Сокол" всегда доказывает свое преимущество исключительно на ледовой площадке и советует нашим оппонентам не переводить спортивное противостояние в другую плоскость", - говорится в заявлении.