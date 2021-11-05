УХЛ обвинила "Сокол" в подделке гражданства своего хоккеиста

Киевский клуб выступил с опровержением.

УХЛ обвинила "Сокол" в подделке гражданства своего хоккеиста
Віктор Андрущенко
Фото: УХЛ

УХЛ на своем официальном сайте сообщила о том, что Лига начала расследование в отношении игрока "Сокола" Виктора Андрущенко.

Инициатором расследования выступил ХК "Кременчуг", который сообщил, что в соответствии с доступной в интернете информации, у Андрущенко есть паспорт гражданина Беларуси, и он выступал в местном чемпионате под белорусским флагом.

УХЛ проверила номер паспорта гражданина Украины Андрущенко, предоставленного для регистрации игрока на сезон 2021/2022. Паспорт оказался недействительным.

УХЛ отправила в "Сокол" и в Государственную миграционную службу Украины запросы с целью прояснить ситуацию.

За предоставление недостоверной информации в отношении игроков, включенных в заявку, клубу грозят технические поражения за все матчи, в которых участвовал Андрущенко.

В настоящее время Андрущенко принял участие в 10 матчах УХЛ.

В свою очередь, пресс-служба киевского клуба выступила с опровержением информации, что Андрущенко является легионером.

"В связи с тем, что в адрес Украинской хоккейной лиги поступил запрос клуба "Кременчуг" относительно игрока нашей команды Виктора Андрущенко, хоккейный клуб "Сокол" вынужден напомнить процедуру заявки игроков на сезон.

  1. При подписании контракта хоккеист предоставляет клубу личный паспорт. Клуб производит копию документа, заполняет контракт и отправляет его в адрес Лиги.
  2. Лига на основе принятых документов ОДИН РАЗ ЗА СЕЗОН, согласно регламенту, определяет статус игрока, в частности, его национальность.

По всем основным базам данных, которые существуют в нашем государстве, Андрущенко Виктор Викторович является гражданином Украины, который родился в Киеве и выступал в свое время в составе юниорской и молодежной сборных команд Украины.

Должны также напомнить, что два года назад схожее недоразумение с подачи клуба "Кременчуг" возникало по отношению к хоккеисту "Донбасса" Александру Матерухину. Но тогда Лига по каким-то причинам не стала проводить расследование и позволила игроку Матерухину продолжить выступления в УХЛ без статуса легионера.

Хоккейный клуб "Сокол" всегда доказывает свое преимущество исключительно на ледовой площадке и советует нашим оппонентам не переводить спортивное противостояние в другую плоскость", - говорится в заявлении.

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