Синхронистка показала ужасные условия больницы, где проходит диспансеризацию сборная Украины

Харьковская клиника нуждается в ремонте.

Алина Шинкаренко
Фото: instagram.com/shynkarenko_alya
Алина Шинкаренко

Украинская синхронистка, серебряная медалистка чемпионата мира-2017 по водным видам спорта в комбинации и бронзовый призер Олимпиады-2020 Алина Шинкаренко показала, в каких условиях сборная проходит медобследование в Харьковском областном врачебно-физкультурном диспансере.

Судя по снимку, который девушка опубликовала в своем Instagram, помещение нуждается в капитальном ремонте.

"Это не студия для фотосессий. Это место, где сборная Украины проходит медицинское обследование", – написала Алина.

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