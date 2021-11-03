Симеоне снова не пожмет руки Клоппу после матча Лиги чемпионов в Ливерпуле

Сегодня завершается 4 тур группового этапа Лиги чемпионов.

В частности, в Ливерпуле "красные" могут гарантировать себе выход в плей-офф, если обыграют мадридский "Атлетико".

Перед поединком на "Энфилде" главный тренер гостей Диего Симеоне снова подтвердил, что после матча не пожмет руки коллеге Юргену Клоппу.

При этом аргентинец объяснил свою позицию.

"Я объяснил это еще после игры в Мадриде. Не люблю рукопожатия после игр, потому что всегда понимаю, что эмоции у тренеров разные.

В Англии это рассматривается как джентльменский жест, но я не разделяю этого мнения, потому что мне не нравится ложь, которую она содержит", - заявил Симеоне на предматчевой пресс-конференции.

"Не могу говорить об этом человеке, потому что я его не знаю. Я ценю, какой он отличный тренер и какую большую работу сделал.

У меня нет мнения относительно манеры игры команды-соперника. У меня есть только принципы, которые я придерживаюсь. Между тренерами не может быть теплых отношений", – убежден аргентинский специалист.