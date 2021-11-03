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2021-11-03
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по боксу
Какое качество этой медали – выяснится позже.
Юрий Захареев
Фото: fbu.org.ua
В столице Сербии Белграде проходит чемпионат мира по боксу.
Украина на турнире была представлена в каждой из 13 весовых категорий.
Однако только одному украинцу удалось завоевать медаль. Юрий Захареев в весовой категории до 71 кг пробился в полуфинал ЧМ.
В четвертьфинале 19-летний уроженец Белгород-Днестровского победил по очкам Асланбека Шимбергенова из Казахстана.
За право выйти в финал украинец сразится против представителя Азербайджана Сархана Алиева. Таким образом, Захареев уже гарантировал себе медаль, даже если уступит в полуфинале. Поединок состоится в четверг, 4 ноября.
Примечательно, что остальные украинские боксеры не смогли пройти даже в стадию 1/4 финала.
Юрій Захарєєв - Асланбек Шимбергенов (повний бый)