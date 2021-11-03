Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по боксу

Какое качество этой медали – выяснится позже.

Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по боксу
Юрий Захареев
Фото: fbu.org.ua

В столице Сербии Белграде проходит чемпионат мира по боксу.

Украина на турнире была представлена в каждой из 13 весовых категорий.

Однако только одному украинцу удалось завоевать медаль. Юрий Захареев в весовой категории до 71 кг пробился в полуфинал ЧМ.

В четвертьфинале 19-летний уроженец Белгород-Днестровского победил по очкам Асланбека Шимбергенова из Казахстана.

За право выйти в финал украинец сразится против представителя Азербайджана Сархана Алиева. Таким образом, Захареев уже гарантировал себе медаль, даже если уступит в полуфинале. Поединок состоится в четверг, 4 ноября.

Примечательно, что остальные украинские боксеры не смогли пройти даже в стадию 1/4 финала.

Юрій Захарєєв - Асланбек Шимбергенов (повний бый)

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве появилась "звезда" Элины СветолинойВ Киеве появилась "звезда" Элины Светолиной
Усик похвастался полученными чемпионскими поясамиУсик похвастался полученными чемпионскими поясами
Надаль провел дружеский поединок на корте с 97-летним украинцемНадаль провел дружеский поединок на корте с 97-летним украинцем
Бывшая жена легенды "Шахтера" и сборной Украины заявила, что футболист вывез контрабандой в РоSSию икон на €10 млнБывшая жена легенды "Шахтера" и сборной Украины заявила, что футболист вывез контрабандой в РоSSию икон на €10 млн
Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр ГутцайтСпортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр Гутцайт
Блок рекламы


Похожие новости
Стало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славыСтало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы
Стало известно, в какой корзине будет Украина при жеребьевке Лиги нацийСтало известно, в какой корзине будет Украина при жеребьевке Лиги наций
Ковтун выиграл "бронзу" на Чемпионате мира по гимнастике в индивидуальном многоборьеКовтун выиграл "бронзу" на Чемпионате мира по гимнастике в индивидуальном многоборье
ФИФА развела сборные Украины и РоSSии в плей-офф Чемпионата мира-2022ФИФА развела сборные Украины и РоSSии в плей-офф Чемпионата мира-2022
Сборная Украины по плаванию отказалась от участия в чемпионате Европы в РоSSииСборная Украины по плаванию отказалась от участия в чемпионате Европы в РоSSии
УЕФА стоит на пороге войны с ФИФА из-за сроков проведения Чемпионатов мира. ФутболУЕФА стоит на пороге войны с ФИФА из-за сроков проведения Чемпионатов мира. Футбол
ФИФА заявила о намерении проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная уже с 2026 года. ФутболФИФА заявила о намерении проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная уже с 2026 года. Футбол
Украина потеряла одну теннисистку на Кубке КремляУкраина потеряла одну теннисистку на Кубке Кремля
Стала известна планируемая дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжахСтала известна планируемая дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжах
Это медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины, - Ленур Темиров о своей "бронзе" на ЧМ по борьбеЭто медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины, - Ленур Темиров о своей "бронзе" на ЧМ по борьбе
Последние новости
Подгружаем последние новости