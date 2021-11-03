Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по боксу

Какое качество этой медали – выяснится позже.

В столице Сербии Белграде проходит чемпионат мира по боксу.

Украина на турнире была представлена в каждой из 13 весовых категорий.

Однако только одному украинцу удалось завоевать медаль. Юрий Захареев в весовой категории до 71 кг пробился в полуфинал ЧМ.

В четвертьфинале 19-летний уроженец Белгород-Днестровского победил по очкам Асланбека Шимбергенова из Казахстана.

За право выйти в финал украинец сразится против представителя Азербайджана Сархана Алиева. Таким образом, Захареев уже гарантировал себе медаль, даже если уступит в полуфинале. Поединок состоится в четверг, 4 ноября.

Примечательно, что остальные украинские боксеры не смогли пройти даже в стадию 1/4 финала.