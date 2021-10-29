Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA-туре

Сразу четыре украинки сыграют на этой неделе в четвертьфиналах теннисных турниров.

Фото: БТУ

Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Дайана Ястремская поддержали на этой неделе реноме украинского тенниса, выйдя в 1/4 финала турниров WTA.

При этом первые три сыграют в четвертьфинале Transylvania Open в Румынии против британки Эммы Радукана, шведки РебеккиПетерсон и эстонки Анетт Контавейт соответственно.

А Дайана на турнире Courmayeur Ladies Open в Италии поспорит за право выйти в полуфинал с хозяйкой кортов Ясмине Паолини.