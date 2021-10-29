Несмотря на жесткий локдаун, матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет со зрителями

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет со зрителями, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, сообщает sport.ua со ссылкой на канал "Динамо Киев Inside".

"Несмотря на переход с понедельника Киева в "красную зону", матч "Динамо" с "Барселоной" таки пройдет со зрителями. Ограничение посещаемости 50% от вместимости стадиона (34 тысячи зрителей). Что касается входа на стадион, то, согласно медпротоколу, допущены будут лица с COVID-сертификатами и справками. Такова предварительная информация, полученная из недр местных городских властей", - говорится в сообщении.