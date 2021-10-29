Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр Гутцайт

Менее чем через 100 дней стартует пекинская зимняя Олимпиада.

Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр Гутцайт
Вадим Гутцайт
Фото: facebook

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт накануне Олимпийских игр-2022 в Пекине поделился информацией о подготовке спортсменов к Играм.

В частности, олимпийский чемпион 1992 года по фехтованию в командном зачете в составе сборной СНГ сообщил сумму выделенных на подготовку к Играм средств.

"Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине", - написал министр в Facebook.

"Сегодня организовал встречу с федерациями по зимним видам спорта, которые будут участвовать в XXIV зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Основной вопрос: удовлетворило ли министерство все потребности спортсменов?"

На сегодняшний день Минмолодьспорт полностью обеспечил закупки спортивного оборудования и инвентаря и проведение соответствующих сборов. Кроме того, государство назначило 12 стипендий Кабмина для выдающихся тренеров, обеспечивающих подготовку спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх. Лично я готов подключаться ко всем вопросам, связанным с нашими спортсменами и тренерами", - заявил Гутцайт.

"Конечно, понимаю, что главная задача государства - построить спортивную инфраструктуру для еще более качественной подготовки наших спортсменов. К сожалению, почти все годы независимости Украины этим вопросом никто не занимался.

Но, имея большую поддержку непосредственно от главы государства, мы активно меняем ситуацию, и уже через несколько лет вы сможете увидеть совсем другую картину", - уверен функционер.

Тем более, уже полным ходом перестраивается современный биатлонный комплекс в Ивано-Франковской области (с. Поляница)!

До главных зимних Игр осталось не так уж много времени. Минмолодьспорт выполнил все свои обещания перед федерациями. Желаем удачи, достойных выступлений и ожидаем результата!” – добавил Гутцайт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директор Национального антидопингового центра подал в отставку на фоне обвинений WADAДиректор Национального антидопингового центра подал в отставку на фоне обвинений WADA
Ферстаппен обозвали Гамильтона "тупым идиотом" во время второй практики Гран-при СШАФерстаппен обозвали Гамильтона "тупым идиотом" во время второй практики Гран-при США
WADA подозревает антидопинговое агентство Украины в нарушении кодексаWADA подозревает антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса
Впервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезонаВпервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезона
Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалейОрганизаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалей
Блок рекламы


Похожие новости
Украинских спортсменов могут отстранить от международных соревнований, - экс-замминистра о заявлении WADAУкраинских спортсменов могут отстранить от международных соревнований, - экс-замминистра о заявлении WADA
В Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены и спорткомплексаВ Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены и спорткомплекса
Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалейОрганизаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалей
"Заря" первой из украинских команд одержала победу на групповом этапе в еврокубках сезона-2021/22"Заря" первой из украинских команд одержала победу на групповом этапе в еврокубках сезона-2021/22
Катар потратил около $200 млрд на подготовку к проведению Чемпионата мира, - посолКатар потратил около $200 млрд на подготовку к проведению Чемпионата мира, - посол
Ведущий форвард "Шахтера" выбыл почти до конца сезона. ФутболВедущий форвард "Шахтера" выбыл почти до конца сезона. Футбол
Хижняка признано AIBA лучшим боксером 2021 года среди непрофессионаловХижняка признано AIBA лучшим боксером 2021 года среди непрофессионалов
Украина обошла РоSSию и вошла в топ-3 медального зачета ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэУкраина обошла РоSSию и вошла в топ-3 медального зачета ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ
Волейболист сборной Украины раскритиковал спонсора обещанных призовых за победу над РоSSией на Евроволей-2021Волейболист сборной Украины раскритиковал спонсора обещанных призовых за победу над РоSSией на Евроволей-2021
По одному игроку "Динамо" и "Шахтера" прошли в следующий раунд претендентов на премию Golden Boy-2021. ФутболПо одному игроку "Динамо" и "Шахтера" прошли в следующий раунд претендентов на премию Golden Boy-2021. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости