Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр Гутцайт

Менее чем через 100 дней стартует пекинская зимняя Олимпиада.

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт накануне Олимпийских игр-2022 в Пекине поделился информацией о подготовке спортсменов к Играм.

В частности, олимпийский чемпион 1992 года по фехтованию в командном зачете в составе сборной СНГ сообщил сумму выделенных на подготовку к Играм средств.

"Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине", - написал министр в Facebook.

"Сегодня организовал встречу с федерациями по зимним видам спорта, которые будут участвовать в XXIV зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Основной вопрос: удовлетворило ли министерство все потребности спортсменов?"

На сегодняшний день Минмолодьспорт полностью обеспечил закупки спортивного оборудования и инвентаря и проведение соответствующих сборов. Кроме того, государство назначило 12 стипендий Кабмина для выдающихся тренеров, обеспечивающих подготовку спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх. Лично я готов подключаться ко всем вопросам, связанным с нашими спортсменами и тренерами", - заявил Гутцайт.

"Конечно, понимаю, что главная задача государства - построить спортивную инфраструктуру для еще более качественной подготовки наших спортсменов. К сожалению, почти все годы независимости Украины этим вопросом никто не занимался.

Но, имея большую поддержку непосредственно от главы государства, мы активно меняем ситуацию, и уже через несколько лет вы сможете увидеть совсем другую картину", - уверен функционер.

Тем более, уже полным ходом перестраивается современный биатлонный комплекс в Ивано-Франковской области (с. Поляница)!

До главных зимних Игр осталось не так уж много времени. Минмолодьспорт выполнил все свои обещания перед федерациями. Желаем удачи, достойных выступлений и ожидаем результата!” – добавил Гутцайт.