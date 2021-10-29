"Барселона" назначила нового тренера

С приставкой и.о. командой будет руководить Серхи Бархуан.

"Барселона" назначила нового тренера
Серхі Бархуан
Фото: ФК "Барселона"

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о назначении Серхи Бархуана на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорт представит специалиста команде уже сегодня.

До этого Бархуан возглавлял "Барселону Б".

Накануне "Барселона" уволила Рональда Кумана из-за неудовлетворительных результатов команды.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает девятое место, имея в активе 15 очков после десяти туров.

Ранее сообщалось, что каталонцы определились с заменой Кумана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директор Национального антидопингового центра подал в отставку на фоне обвинений WADAДиректор Национального антидопингового центра подал в отставку на фоне обвинений WADA
Ферстаппен обозвали Гамильтона "тупым идиотом" во время второй практики Гран-при СШАФерстаппен обозвали Гамильтона "тупым идиотом" во время второй практики Гран-при США
WADA подозревает антидопинговое агентство Украины в нарушении кодексаWADA подозревает антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса
Впервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезонаВпервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезона
Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалейОрганизаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалей
Блок рекламы


Похожие новости
Саудовские владельцы "Нюкасла" уволили главного тренераСаудовские владельцы "Нюкасла" уволили главного тренера
Клуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренераКлуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренера
УЕФА объявил номинантов на звание лучшего тренера годаУЕФА объявил номинантов на звание лучшего тренера года
Петраков принял свои первые решения на посту и.о. главного тренера национальной команды. ФутболПетраков принял свои первые решения на посту и.о. главного тренера национальной команды. Футбол
Тренера нет, а список есть: известен состав сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. ФутболТренера нет, а список есть: известен состав сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. Футбол
УАФ подвела итоги работы тренерского штаба Шевченко и обсудила кандидатов на пост главного тренера сборнойУАФ подвела итоги работы тренерского штаба Шевченко и обсудила кандидатов на пост главного тренера сборной
УАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной. ФутболУАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной. Футбол
Андрей Шевченко продолжит карьеру тренера в клубе, - президент УАФ. ФутболАндрей Шевченко продолжит карьеру тренера в клубе, - президент УАФ. Футбол
Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболуШевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу
Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболуШевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу
Последние новости
Подгружаем последние новости