"Барселона" назначила нового тренера

С приставкой и.о. командой будет руководить Серхи Бархуан.

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о назначении Серхи Бархуана на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорт представит специалиста команде уже сегодня.

До этого Бархуан возглавлял "Барселону Б".

Накануне "Барселона" уволила Рональда Кумана из-за неудовлетворительных результатов команды.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает девятое место, имея в активе 15 очков после десяти туров.

Ранее сообщалось, что каталонцы определились с заменой Кумана.