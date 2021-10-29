Санкции в отношении Украины в допинговом скандале будут такими же, как и в отношении РоSSии, - спортивный юрист

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило антидопинговый центр Украины (НАДЦ) в манипуляции с допинг-пробами, предупреждении спортсменов по поводу предстоящих проверок и в препятствовании действию антидопинговых мер.

Авторитетный спортивный юрист Юрий Юрченко в интервью sportarena.com спрогнозировал, чем это может угрожать украинскому спорту.

Предположение специалиста заставило готовиться к худшему сценарию событий.

"Думаю, что санкции будут такими же, как с мельдонием в РоSSии. Наша антидопинговая организация обвиняется в том, что она причастна к нарушению антидопинговых правил. Эта ситуация сравнима с коррупционными действиями".

Санкции могут быть достаточно жесткими. НАДЦ – это лицо спорта Украины. Руководство НАДЦ уже покинуло свои должности, но это не значит, что последствий для нас не будет. Может быть, все даже завершится уголовными делами. WADA без доказательств никого не обвиняет, поэтому какие-то правонарушения имели место", - уверен Юрченко.

"В кодексе WADA написано о стимулах за разглашение правонарушений. WADA своей деятельностью занимается не односторонне. Они выполняют контрольную функцию по правонарушениям. Именно через функцию обратной связи работает система.

Если не будет ответственности за правонарушение, то теряется смысл работы организации. За нарушение антидопинговых правил должны отвечать люди, совершившие это", - заявил юрист.

При этом специалист не исключил ситуацию, в которой украинские спортсмены будут выступать без гимна и герба.

"Не стал бы исключать такую ситуацию. Нужно искать все возможности для защиты чести и достоинства спорта в Украине. WADA просто так бы не публиковала отчет, поэтому ситуация достаточно серьезная. Совпадений никаких не может быть. Надо готовиться к худшему, но ни в коем случае не опускать руки, нужно бороться до конца.

У нас сейчас недостаточно развито спортивное законодательство, хоть и нынешнее Министерство над этим работает. Нам следует существенно совершенствовать антидопинговое законодательство. Надо было работать еще эффективнее", - убежден Юрченко.