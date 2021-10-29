"Аль-Садд" согласился отпустить Хави в "Барселону"

Соглашение испанского специалиста с "Аль-Саддом" действует до июня 2023 года, однако в нем есть пункт об отступных в случае разрыва отношений.

Хави
Фото: "Аль-Садд"
Хави

Катарский "Аль-Садд" согласился расторгнуть контракт со своим главным тренером Хави ради "Барселоны", сообщает sportarena.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

Легенда "Блаугранас" сможет покинуть клуб после матча против "Аль-Духаиля", который состоится 3 ноября.

Соглашение испанского специалиста с "Аль-Саддом" действует до июня 2023 года, однако в нем есть пункт об отступных в случае разрыва отношений.

Напомним, накануне "Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана, под руководством которого команда потерпела три поражения в пяти последних матчах Ла Лиги. И. о. наставника каталонцев стал Серхи Бархуан.

В ближайшем матче, 30 октября, "Барселона" сыграет с "Алавесом" в рамках чемпионата, а 2 ноября "блаугранас" встретятся с "Динамо" в Лиге чемпионов.

Скорее всего, первый матч под руководством Хави "Барса" сыграет после перерыва на матчи сборных – в рамках 14-го тура "Барселона" сыграет против своих земляков с "Эспаньолом". Матч состоится 21 ноября на "Ноу Камп".

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