Вице-президент НОК прокомментировал обвинение WADA в отношении антидопингового агентства Украины

Равиль Сафиуллин осторожен в выводах.

Вице-президент НОК прокомментировал обвинение WADA в отношении антидопингового агентства Украины
Равіль Сафіуллін
Фото: uaf.org.ua

Вице-президент НОК Украины Равиль Сафиуллин, который также является президентом Федерации легкой атлетики Украины, прокомментировал обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Национального антидопингового центра Украины (NADC) в нарушении кодекса организации.

"В настоящее время это вопрос в стадии изучения. 28 октября он будет обсуждаться на заседании Наблюдательного совета антидопингового контроля. Все остальное без комментариев", - цитирует функционера Meta-ratings.com.ua.

Ранее глава WADA Витольд Банька на VIII сессии Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, проходящей в Париже, предложил ввести наказания для правительств стран, спортсменов, которых поймали на употреблении запрещенных препаратов.

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