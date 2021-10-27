Sky Sport остроумно сравнил игрока "Манчестера Юнайтед" с Джеймсом Бондом

Телеканал Sky Sport Deutschland потролил дорогое летнее приобретение "Манчестера Юнайтед" Джейдона Санчо, сравнив его с Джеймсом Бондом.

"Они называют меня 007: 0 голов, 0 ассистов, 7 игр", - отмечено в тексте на экране во время эфира. Так пошутили над 21-летним полузащитником МЮ, который за семь сыгранных матчей в рамках Английской премьер-лиги не удосужился ни на какое результативное действие.

Санчо перешел в "Манчестер Юнайтед" из Боруссии Дортмунд за €85 млн. В общей сложности Джейдон провел за "красных дьяволов" 11 матчей во всех турнирах, но результативными действиями также не отличился.

Для сравнения, в прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, Sky Sports выпустил фильм об Усике.