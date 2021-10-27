Украинских спортсменов могут отстранить от международных соревнований, - экс-замминистра о заявлении WADA

Бывший глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) и бывший заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальную антидопинговую организацию Украины (NADC) в нарушении кодекса организации.

"Когда за дело берутся дилетанты и мошенники, последствия будут катастрофическими. После прочтения отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA) понимаешь, что в нашей стране специалисты именно из этих двух категорий формируют и реализуют государственную политику противодействия допингу в спорте", - написал Гоцул в Facebook.

"После этого расследования, с большой вероятностью, можно прогнозировать признание Национального антидопингового центра не соответствующим Кодексу WADA. И, как следствие, ожидать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований. Стыдно, что это возможно в современной Украине!" - подытожил бывший высокопоставленный чиновник.