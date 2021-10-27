Директор Национального антидопингового центра подал в отставку на фоне обвинений WADA

Также в отставку ушел его заместитель.

Директор Национального антидопингового центра подал в отставку на фоне обвинений WADA
Фото: sports.ru

Директор Национального антидопингового центра Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку на фоне обвинений WADA в нарушении кодекса организации.

Об этом сообщил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, говорится в распространенном министерством заявлении.

"Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", – подчеркнул Вадим Гутцайт.

27 октября Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции "Геркулес", в рамках которой было проведено расследование обвинений в существовании в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга, а также в том, что Национальный антидопинговый центр нарушил требования Международного стандарта по тестированию и расследованию путем неправомерного отбора проб у спортсменов с предварительным предупреждением.

По информации ВАДА, операция "Геркулес" не нашла никаких доказательств наличия системного покрытия использования допинга у ФЛАУ, однако были обнаружены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом.

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