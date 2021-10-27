В Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены и спорткомплекса

В следующем году в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» в Херсонской области планируется создать спортивную Ледовую арену – одну из 19, которые построят по всей Украине.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко на пресс-конференции в Херсоне.

«Кроме ледовой арены с постоянным льдом Херсон получит многофункциональный спорткомплекс. Сейчас идет проектирование, и мы будем выходить уже на работы в следующем году», - прокомментировал Тимошенко.

По его словам, в следующем году «Большая стройка» в области расширится и охватит новые типы социальной инфраструктуры. В частности, речь идет об урбан-парках, аналогичных тому, который был сделан на ВДНГ в Киеве .

«Его посещал глава Международного олимпийского комитета и был поражен. Мы такие урбан-парки будем делать в каждом областном центре со следующего года. В том числе в Херсоне. Это не просто какой-нибудь спортивный объект. Это центр, магнит для молодежи, где еще можно отдыхать», - отметил заместитель главы ОП.

Кроме того, в следующем году в Херсоне должно стартовать строительство нового парка, а также реконструкция школ, детских садов, областных больниц.

Аэропорт в Херсоне вместе с аэродромом в Днепре являются первыми подобными объектами, на которых стартовали активные работы в рамках программы президента Зеленского. Тимошенко пояснил, что другие аэропорты еще проходят необходимые тендерные процедуры.

«Есть цели, которые поставлены нами: чтобы аэропорт Херсона был готов уже к Новому году и запустился в новом летнем сезоне с новой взлетно-посадочной полосой», - сказал Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что программа «Большая стройка» с 2021 года начала обновление региональных аэропортов. В настоящее время в активной разработке находятся 10 объектов.