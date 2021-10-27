В Херсоне в следующем году стартует строительство Ледовой арены и спорткомплекса
Также появится урбан-парк.
В следующем году в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» в Херсонской области планируется создать спортивную Ледовую арену – одну из 19, которые построят по всей Украине.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко на пресс-конференции в Херсоне.
«Кроме ледовой арены с постоянным льдом Херсон получит многофункциональный спорткомплекс. Сейчас идет проектирование, и мы будем выходить уже на работы в следующем году», - прокомментировал Тимошенко.
По его словам, в следующем году «Большая стройка» в области расширится и охватит новые типы социальной инфраструктуры. В частности, речь идет об урбан-парках, аналогичных тому, который был сделан на ВДНГ в Киеве.
«Его посещал глава Международного олимпийского комитета и был поражен. Мы такие урбан-парки будем делать в каждом областном центре со следующего года. В том числе в Херсоне. Это не просто какой-нибудь спортивный объект. Это центр, магнит для молодежи, где еще можно отдыхать», - отметил заместитель главы ОП.
Кроме того, в следующем году в Херсоне должно стартовать строительство нового парка, а также реконструкция школ, детских садов, областных больниц.
Аэропорт в Херсоне вместе с аэродромом в Днепре являются первыми подобными объектами, на которых стартовали активные работы в рамках программы президента Зеленского. Тимошенко пояснил, что другие аэропорты еще проходят необходимые тендерные процедуры.
«Есть цели, которые поставлены нами: чтобы аэропорт Херсона был готов уже к Новому году и запустился в новом летнем сезоне с новой взлетно-посадочной полосой», - сказал Тимошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что программа «Большая стройка» с 2021 года начала обновление региональных аэропортов. В настоящее время в активной разработке находятся 10 объектов.