Стало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы

Мероприятие было перенесено на год.

Стало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы
Володимир Кличко
Фото: Макс Требухов

Стало известно, когда состоится торжественная церемония включения бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы.

Официальное мероприятие, во время которого в Зал славы будут включены представители классов 2020, 2021 и 2022 годов, пройдет 9-12 июня следующего года в Канастоте, штат Нью-Йорк, сообщает sportarena.com. Билеты на церемонию поступят в продажу 1 ноября.

Кличко был избран для включения в Зал славы в декабре 2020 года. Церемония включения была запланирована на 14 июня 2021 года, но мероприятие перенесли.

Кроме Кличко-младшего, в следующем году в Зал славы будут включены, в частности, Флойд Мэйуэзер, Андре Уорд, Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мосли.

В Зале славы Владимир присоединится к своему брату Виталию, удостоившемуся аналогичной чести в 2018 году.

Владимир Кличко (64-5, 53 KO) последний бой провел в апреле 2017 года, когда нокаутом проиграл Энтони Джошуа. Украинец решил не проводить реванш против британца и завершил карьеру.

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