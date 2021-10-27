Джошуа заявил, что "убьет" Усика в реванше

Экс-чемпион мира решительно настроен вернуть утраченные пояса.

Джошуа заявил, что "убьет" Усика в реванше
Фото: skysports.com

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-2, 22 КО) решительно настроен взять реванш у Александра Усика (19-0, 13 КО).

В сентябре украинец нанес Джошуа второе поражение в карьере, отобрав у него чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

"В моей голове только одна мысль – война, убийство. Намерен избить этого парня и довести его душу до точки, когда он захочет сдаться", - сказал Джошуа в интервью iFL TV.

Для подготовки к реваншу с Усиком британец хочет расширить состав своей тренерской команды. "Эй Джей" выразил заинтересованность в сотрудничестве с Робертом Гарсией, Верджилом Хантером и Ронни Шилдсом.

Реванш Джошуа и Усика планируют провести в марте следующего года.

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