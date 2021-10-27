WADA подозревает антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальную антидопинговую организацию Украины (NADC) в нарушении кодекса организации, сообщает пресс-служба организации.

В 2019 году было начато расследование, которое получило название "Операция Геркулес".

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе расследования были собраны доказательства того, что с 2012 года NADC предупреждало спортсменов о предстоящем допинг-контроле.

"Операция "Геркулес" обнаружила убедительные доказательства того, что NADC связывалось со спортсменами по телефону или через тренеров, чтобы попросить их появиться на следующий день для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, более того, были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования", - отметил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

При этом отмечается, что "Операция Геркулес" также расследовала утверждения о существовании допинговых схем в украинском федерации легкой атлетики, но не нашла доказательств, подтверждающих это обвинение.

На Олимпиаде-2020, прошедшей этим летом, в Токио сборная Украины завоевала 19 медалей, из которых только одна золотая, завоеванная борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком.