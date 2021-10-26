Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалей
До старта форума – менее четырех месяцев.
Фото: twitter.com/Beijing2022
Фото: twitter.com/Beijing2022
К зимним Олимпийским играм-2022, которые состоятся в Пекине, осталось 100 дней.
Организационный комитет представил дизайн медалей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Медали получили название Tong Xin, что означает "вместе, как одно целое", передает sportarena.com.
В центре на лицевой стороне медали выгравированы пять олимпийских колец и полное название Игр-2022 на английском языке. На обратной стороне медали - эмблема соревнований и полное название Олимпиады китайском языке.
На прошлой неделе в Пекин доставили Олимпийский огонь зимней Олимпиады-2022. Его поместили в Олимпийской башне Пекина, которая находится рядом с Национальным стадионом, где прошла церемония открытия летних Олимпийских игр 2008 года.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля 2022 года. Паралимпийские игры-2022 должны пройти с 4 по 13 марта.