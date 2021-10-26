Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалей

До старта форума – менее четырех месяцев.

Фото: twitter.com/Beijing2022

К зимним Олимпийским играм-2022, которые состоятся в Пекине, осталось 100 дней.

Организационный комитет представил дизайн медалей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Медали получили название Tong Xin, что означает "вместе, как одно целое", передает sportarena.com.

В центре на лицевой стороне медали выгравированы пять олимпийских колец и полное название Игр-2022 на английском языке. На обратной стороне медали - эмблема соревнований и полное название Олимпиады китайском языке.

??Watch this video to take a closer look at our medals and understand the excitement, enthusiasm, and concept behind the medals‘design. #Beijing2022 #Olympics #medal pic.twitter.com/Zjr2t7Bq5w — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26, 2021

На прошлой неделе в Пекин доставили Олимпийский огонь зимней Олимпиады-2022. Его поместили в Олимпийской башне Пекина, которая находится рядом с Национальным стадионом, где прошла церемония открытия летних Олимпийских игр 2008 года.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля 2022 года. Паралимпийские игры-2022 должны пройти с 4 по 13 марта.