Клубы-соучредители УХЛ судятся с Федерацией хоккея Украины

Клубы решили лишить ее статуса учредителя лиги.

Клубы-соучредители УХЛ судятся с Федерацией хоккея Украины
Фото: uhl.ua

В украинском хоккее разгорается новый скандал.

Клубы-соучредители УХЛ подали иск в суд против Федерации хоккея Украины, чтобы лишить организацию статуса одного из учредителей лиги, сообщается на официальном сайте лиги.

По словам представителей клубов, они решили обратиться в суд из-за давления на них со стороны Федерации.

Сегодня, 25 октября, ФХУ отказалась проводить запланированное совместное собрание из-за неявки представителя "Кременчуга". По словам президента Федерации Георгия Зубко, отсутствие одного клуба является причиной для срыва заседания.

В УХЛ, в свою очередь, считают, что возможность провести собрание было, поскольку присутствовало 87,5% учредителей лиги.

ФХУ пока никак не ответила представителям лиги на обвинение.

Конфликт между УХЛ и ФХУ продолжается давно. Организации долго не могли договориться о проведении чемпионата Украины-2021/22, но в последний момент нашли консенсус.

Напомним, в апреле ФХУ объявила, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею.

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