Ярославский не намерен погашать долги по зарплате экс-игрокам "Металлиста". Футбол

Это чужие долги, уверяет бизнесмен.

Ярославский не намерен погашать долги по зарплате экс-игрокам "Металлиста"
Олександр Ярославський
Фото: Facebook

Президент "Металлиста" Александр Ярославский разъяснил ситуацию с долгами клуба по зарплате перед экс-игроками.

Бизнесмен не намерен отдавать старые задолженности клуба.

"Конечно, я долго консультировался с юристами, ведь это больше юридический вопрос. У нас работают самые мощные группы юристов по этим вопросам, не одна группа. Поверьте, у нас есть чем удивить тех, кто попытается у клуба отсудить долги, которые мы не создавали.

Говорят: "Да, вы их не создавали, но долги есть". Вопрос, насколько эти долги реальны. Никто не хочет разбираться, реальны ли эти долги. Мы нашли юридические тонкости, которые говорят, что эти долги не совсем реальны", – объясняет Ярославский ситуацию в интервью программе "Бомбардир".

"У нас есть целый набор инструментов, абсолютно законных юридически. Футболисты пытаются требовать сотни тысяч долларов (это только пока), при этом зарплата у них официальная 5 тысяч гривен. Нет вопросов? Откуда такие суммы?"

А налоговая не может иметь вопрос к футболисту: как ты, получая официальную зарплату в 5 000, требуешь 500 тысяч долларов? Какую ты зарплату получал, милый? А налоги ты уплатил? Это один из маленьких эпизодов, а таких эпизодов мы набрали тьму.

Многие футболисты пришли сюда в стоптанных штиблетах и с дырявыми носками, а ушли миллионерами", - уверяет президент клуба.

"Нужно же иметь совесть требовать такие суммы. Тем более у тех, кто им заплатил деньги, которые они получили, и уж точно им ничего не должен. Когда я уходил из клуба, я со всеми честно рассчитался. Подъемные Папа Гуйе составляли 1 млн .долларов, я же мог их и не отдавать.Сказать: "Папа, будь здоров. Клуб я продал. До свидания. Получай со следующего владельца".

Я тоже бы на их месте задумался, нужно ли именно от нас пытаться получить то, чего мы никому не должны. Мы очень жестко, очень справедливо, будем четко выстраивать защиту нашего дорогого "Металлиста". Они будут пытаться создавать проблемы здесь, но можно и в тюрьму загреметь за неуплату налогов. Я с ними ни о чем не договаривался по поводу этих зарплат и долгов. Пусть они с Курченко поговорят. У меня с ним никакой коммуникации нет и не может быть", – заверил бизнесмен.

Добавим, "Металлист" на всех парах летит в УПЛ. По итогам первого круга Первой лиги харьковчане лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 7 очков.

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