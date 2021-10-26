Петраков включил Малиновского в состав сборной на сборы перед решающим отборочным матчем ЧМ

В заявку также попали Денис Гармаш и Виктор Коваленко.

Петраков включил Малиновского в состав сборной на сборы перед решающим отборочным матчем ЧМ
Фото: Павло Кубанов

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков объявил заявку команды на заключительные в этом году матчи: товарищеский против Болгарии 11 ноября и решающий поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии 16 ноября.

В сборную Украины вернулся хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который из-за конфликта с тренером пропустил последние встречи.

Кроме того, после продолжительного перерыва в сборную вернулся хавбек "Динамо" Денис Гармаш, которого Мирча Луческу использует на позиции форварда.

Вернул Петраков в команду и одноклубника Малиновского, полузащитника Виктора Коваленко, выступающего на правах аренды за "Специю".

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) , Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбык (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер"), Денис Гармаш ("Динамо").

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