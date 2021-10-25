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2021-10-25
На фестивале в Турции украинская парашютистка чудом выжила после столкновения в воздухе с другим спортсменом
Для Марии Процлюк все могло закончиться плачевно.
Фото: dlia-sporta.ru
На фестивале по парашютному спорту в турецком Олюденизе украинка Мария Процлюк едва не погибла, столкнувшись на высоте 1700 метров с другим спортсменом.
В результате украинке удалось чудом выжить после падения в море.
У нее при падении запал язык, однако оперативное медицинское вмешательство спасло Марию.
Процлюк и второй пострадавший сейчас в больнице.