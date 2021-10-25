На фестивале в Турции украинская парашютистка чудом выжила после столкновения в воздухе с другим спортсменом

Для Марии Процлюк все могло закончиться плачевно.

На фестивале в Турции украинская парашютистка чудом выжила после столкновения в воздухе с другим спортсменом
Фото: dlia-sporta.ru

На фестивале по парашютному спорту в турецком Олюденизе украинка Мария Процлюк едва не погибла, столкнувшись на высоте 1700 метров с другим спортсменом.

В результате украинке удалось чудом выжить после падения в море.

У нее при падении запал язык, однако оперативное медицинское вмешательство спасло Марию.

Процлюк и второй пострадавший сейчас в больнице.

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